Violencia de género: el espanto unió a las víctimas en un grupo de WhatsApp

A V.G, la agredió en un hotel de Punta del Este, Uruguay. “A mí me llevó a uno de los hoteles más lujosos de Cafayate en Salta. No sólo me agredió, sino que también me ató en la cama”, comentó C.G. Por su parte, D.G explicó que le pasó lo mismo en Buenos Aires. “Una noche se fue a jugar y, como había perdido $ 40.000, llegó y me golpeó. Vino un conocido de la Policía Federal y no quise hacer la denuncia porque tenía mucho miedo de las consecuencias”, señaló.