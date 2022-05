Violencia de género: “Siento que se le acabó la impunidad a este violento”

“Una de las cosas más graves que me pasó fue cuando estábamos de vacaciones en Punta del Este. Una noche se fue al casino y perdió U$S 2.000 y cuando volvió, primero me echó la culpa a mí porque había perdido toda la plata. Después de que me agrediera físicamente, me rompió toda la ropa y me dijo que era porque lo había dejado en diciembre”, explicó V.G. Pero la pesadilla no terminó ahí. “Estando en Uruguay, tuvimos covid y nos tuvimos que quedar más de la cuenta. Consiguió que le dieran U$S 1.000, pero también se lo gastó en el juego”, comentó.