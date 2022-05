Polo Obrero: “Cuando el barco se hunde todos dicen que no tienen nada que ver”

Belliboni aclara que el objetivo siempre es buscar trabajo, aunque ante la imposibilidad de un trabajo formal sí considera necesaria la asistencia estatal. “Pedimos trabajo como una cuestión elemental de la vida de cualquier persona, sin trabajo es imposible organizar la vida social. Pero mientras no haya trabajo por supuesto que la asistencia social tiene que estar presente porque los trabajadores no son los responsables de que no haya trabajo. Al revés, ellos pelean por defender su salario, siempre buscan mantener la fuente de trabajo”, indica en la charla telefónica que mantiene con LA GACETA antes de partir a Tucumán.