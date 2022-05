Comprar comida es cada vez más caro

Los precios de los alimentos representaron en marzo la mayor parte de la inflación en Estados Unidos, la más alta desde 1981, según la consultora Fitch Ratings. Los precios de las tiendas en Gran Bretaña aumentaron en abril al ritmo más rápido en más de una década. No obstante, las personas más afectadas viven en países pobres, donde un mayor porcentaje de los ingresos se destina a la comida. La Red Mundial contra las Crisis Alimentarias, creada por Naciones Unidas y la Unión Europea, afirma que la invasión a Ucrania supone un grave riesgo para la seguridad alimentaria mundial, especialmente en países como Afganistán, Etiopía, Haití, Somalia, Sudán del Sur, Siria y Yemen. La crisis, sin embargo, está llegando a todos lados. Esta semana, la organización The Food Foundation alertó que, en el 57% de los hogares en Gran Bretaña, las personas se saltean comidas porque no les alcanza para comprar alimentos o porque evitan cocinar para no gastar energía.