Tras su escándalo sexual en Diputados, Ameri confesó que se separó de su novia

“No me expulsó nadie, de hecho no podrían hacerlo, tendría que haber ido a un juicio político, todo un proceso. Me hice cargo del error que cometí. No fue una boludez, fue una falta que yo considero grave, y es por eso que presenté mi renuncia de forma indeclinable”, aclaró Ameri hoy en diálogo con el periodista Reynaldo Sietecase (Radio Con Vos).