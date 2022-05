Video: la sorprendente reacción de una niña en coma al escuchar a Piñón Fijo

“Sentí pudor porque los médicos estaban muy entusiasmados, me decían ‘vení, vení’ pero estábamos en terapia intensiva. Era tanta la insistencia que entré y la veo a la nena, inconsciente, y el papá me pide que le cantara la canción de las alitas porque es la que más le gusta. Entonces, me acerqué a ella y le canté...”, recordó Piñón en una entrevista con Mañanísima conducido por Carmen Barbieri.