“Contame qué pasó”, así reaccionó el taxista que atropelló a las estudiantes francesas

“¿En serio me decís?”, preguntó el chofer tomándose la cabeza con ambas manos. “Atropellaste a mucha gente”, repitió la pasajera en evidente estado de shock. “Nooo, te juro que no vi a nadie, me desvanecí. Estaba desvanecido. No sé qué me pasó...”, insistió el taxista que, luego de ese diálogo, volvió a desvanecerse.