Copa de la Liga: sin margen para el error

“Hemos tenido una charla con el plantel y el cuerpo técnico. Lógicamente, más allá de la fuerza que podíamos hacer para no jugar el martes (por hoy), deportivamente vamos a pelear la instancia que nos ha tocado. Hasta donde se pudo, se defendió y ahora no hay otra alternativa que redoblar esfuerzos para presentarnos el martes”, dijo Diego Lemme, presidente del “Halcón”, que el domingo había amenazado con no presentarse si confirmaban el partido para hoy. Lemme cree que si esto le sucedía a Boca, River o Racing, la situación se hubiese resuelto de otra manera. “Si esto hubiese pasado con alguno de esos equipos, la solución hubiese aparecido. Esos clubes mueven muchos intereses y nadie quiere quedar mal”, explicó.