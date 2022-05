En Tafí Viejo lloran la muerte del “profe” Ferreri

“Estos chicos necesitan oportunidades laborales y la contención de todos. No quiero victimizarme, sólo busco concientizar. Lo que pasó con este chico, del cual prefiero que no se conozca su identidad, me causó mucho dolor. Verlo de esa manera me partió el corazón. Hace 18 años que trabajo en Desarrollo Social y conozco la temática en zonas vulnerables”, explicó en una entrevista publicada en LA GACETA.