Cartas de lectores II: docentes y el 82% móvil

En referencia a la carta publicada por el secretario adjunto de ATEP (“Docentes y el 82%”, 06/05), donde hace alusión a que los docentes que hicimos juicio fuimos condenados porque Anses nos había bloqueado los incrementos de marzo y de septiembre, asevero que eso es verdad. Yo lo estoy padeciendo, ya que cada vez que hay un aumento debo hacer el reclamo por reajuste de haberes, mediante la presentación de una certificación de servicios sobre lo que ganaría como trabajadora activa. En el primer reclamo me hicieron justicia, pero actualmente llevo nueve meses de espera por el pago de los últimos aumentos que hubo, sin contar los del año 2021 y marzo de 2022. De manera tal que cuando cobre ese reajuste deberé hacer otro reclamo por los aumentos anteriormente mencionados de 2021 y 2022 y así sucesivamente. Me pregunto por qué Anses no nos paga de manera automática como al resto de los docentes jubilados. Otro problema es conseguir turno porque es imposible obtenerlo de manera personal, ya que los mismos se venden en supuesta connivencia con empleados de Anses. La última vez me cobraron $ 1.000 y ahora deben cobrar el doble.