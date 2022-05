Cartas de lectores I: el scoring y las calles

Uno de los puntos de los castigos que se impondrán, según la grilla, en el nuevo sistema de scoring, hace referencia a la Verificación Técnica Vehicular (VTV). Importante detalle a tener en cuenta, ya que día a día nos encontramos con un Tucumán con calles totalmente destruidas, lo cual perjudica las cubiertas, el tren delantero, etcétera, de los vehículos. Hasta aquí no hubo ningún reclamo por parte de los vecinos o de las autoridades que circulan por nuestras calles, impulsando la suspensión de la VTV hasta tanto se repare la totalidad de las calles, dado que la “certificación” sirve para unas cuantas cuadras. Por lógica no tiene sentido tal inspección si no hay un plan sistemático y continuo de una profunda reparación, no hecha con brea con arena que se las lleva el agua. Tengamos un sustento real y genuino de cómo se aplican las leyes para luego proceder al castigo.