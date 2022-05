El galáctico de Real Madrid que casi juega en River gracias a una tucumana

‪”Lo de mi acercamiento a River fue verdad. Como yo me casé con una argentina, tengo familia en Tucumán y me enviaron una propuesta a través del hermano de mi mujer. Lo pensé y consideré que no era el momento, pero me quedé con ganas de jugar el súperclásico”, reveló en una entrevista con Infobae. El hermano es el ex futbolista de la liga tucumana Sebastián Belluscio, ahora manager del humorista Miguel Martín.