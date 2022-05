Otro joven sufrió un ataque "piraña": “es la misma modalidad y el mismo grupo”

“Es la misma modalidad y tengo entendido que se trata del mismo grupo de siempre. A mí me agarraron en Mate de Luna y calle Asunción. Un grupo de entre 15 y 20 pendejos me agarró y me ‘patoteó’. Estas criaturas también me robaron el celular y la campera”, le dijo a “BUEN DÍA”, el noticiero de LG Play.