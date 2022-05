Paraguay se posiciona como refugio ante la crisis

C. N. A: El marco impositivo es bajo, entonces tenés la posibilidad de una estabilidad macroeconómica. Somos el único país que en 50 años no ha devaluado la moneda ni cambió la denominación de la misma. Mantenemos un mercado libre fluctuante que regula el mercado, no hay dólar oficial porque se regula de acuerdo a la oferta y la demanda, y la posibilidad de repatriar las utilidades y los beneficios que generan las empresas mediante el pago de un impuesto (Impuesto a la distribución de utilidades).