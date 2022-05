Commodities: boom de precios

Desde fines de 2020 la soja no para de subir, al igual que el trigo y el maíz, y por eso este año se espera que la agroindustria aporte el récord de poco más de U$S 51.000 millones, lo que representa U$S 16.000 más que dos años atrás. En el primer cuatrimestre de este año la soja promedió los U$S 648 la tonelada en los puertos argentinos, un precio 20% arriba del valor medio del año pasado, y si la comparación es con 2020, la brecha se amplía al 69%. En maíz, el otro cultivo dominante, que genera actualmente el segundo complejo exportador del país, los precios muestran una dinámica casi idéntica: U$S 303 la tonelada en los primeros meses de este año, 22% arriba del año pasado y 68% por encima de 2020. El ciclo agrícola 2021/22 (22 millones de t de trigo, de 43 de soja y de 50 de maíz), vale U$S 51.000 millones a los precios internacionales de este año, pero U$S 20.000 millones son “efecto precio”. A valores reales por la suba de los commodities, hay un plus de U$S 16.000 millones.