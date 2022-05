Pierde terreno el bioetanol de caña

Quienes de una u otra forma estamos vinculados a la actividad sucroalcoholera de Tucumán desde muchos años, nos sorprendió totalmente la noticia sobre modificación y notable aumento del precio del litro del bioetanol de maíz, muy superior al de la caña de azúcar. Debemos recordar que la Cámara del Bioetanol de Maíz de Córdoba había hecho ese planteo el 6 de abril (aduciendo mayores costos por la suba del precio del maíz, etc.), mientras el Centro Azucarero Argentino no apoyaba el planteo, declarando públicamente que estaban satisfechos con el precio vigente (LA GACETA lo reprodujo entonces) y por cadena de la TV el CAA se expresaba “que este precio de $73,11/l nos viene bien porque el alcohol fue producido el año pasado”. El hecho actual es el siguiente: el Boletín Oficial del Gobierno Nacional (Ministerio de Economía) hizo conocer el texto que damos a continuación: “Aumento de precio en base a Etanol de Maíz”. Art. 1º.- Fíjanse los siguientes precios de adquisición del bioetanol elaborado a base de maíz destinado a su mezcla obligatoria con las naftas en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 27.640, para los períodos que se detallan a continuación: a) $ 94,93 por litro para las operaciones a llevarse a cabo en el mes de abril de 2022, a partir de la entrada en vigencia de la presente medida; b) $ 96,35 por litro para las operaciones a llevarse a cabo en el mes de mayo de 2022; c) $ 98,28 por litro para las operaciones a llevarse a cabo en el mes de junio de 2022; d) $ 100,74 por litro para las operaciones a llevarse a cabo en el mes de julio de 2022; e) $ 103,76 por litro para las operaciones a llevarse a cabo en el mes de agosto de 2022.