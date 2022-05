Gloria Carrá: "Hay madres que maltratan, no todas son buenas y santas"

"Cuando me llegó de la mano de Javier [Daulte], la leí y sentí que la tenía que hacer. 'El recurso de amparo' era una obra que a mí me dejaba en carne viva; revisé muchas cosas en terapia al mismo momento en que estaba haciéndola, porque mi madre fue una madre difícil y tenía sus trastornos en ese momento. Yo me crie mucho sola con ella, entonces revivir todo eso fue muy fuerte, me sirvió para exorcizar muchas cosas que me pasaron en la infancia. Yo, encima, no tenía psicólogo en ese momento, creo que fue parte de la ignorancia de la familia, pero tampoco se estilaba hacer terapia. Dejar la obra me dio tristeza, porque además tenía unos compañeros y un elenco preciosos, pero ya no iba a poder hacer tantas cosas a la vez. Ahora la va a hacer Laura Oliva, cosa que me parece muy fuerte, muy jugada, porque es su propia historia, ella la escribió. Y la mirada se abre un poco más", sentenció Carrá.