En el TC, el cierre será apasionante en Las Termas

“Estaba para terminar primero, pero me taparon en dos vueltas autos que venían más lento”, explicó Frías. El tucumano largará desde el cuarto lugar de la grilla en la final que, desde las 9, se correrá por la segunda fecha de la Liga. “Estuve primero pero no me dejaron cerrar la vuelta”, detalló el piloto que conduce uno de los modelos Punto de la marca italiana con los que se corre en la divisional.