A la orilla del río, esperando un cadáver

Esa confrontación de visiones, según expuso Cristina en Chaco -aunque la llamó debate de ideas-, no puede tener otro final más que una disputa interna por imponer la propia concepción. Sin vueltas. La tirantez no puede ser permanente, alguien tiene que ceder, uno debe ganar y el otro tiene que perder. Lo que anticipa una ruptura en algún momento, ya que son tan disímiles las posturas del kirchnerismo y de los albertistas que no podrían ponerse de acuerdo porque significaría que uno se subordinó al otro. No pueden. Por más que se sostenga que la ex jefa de Estado maneja los hilos, Alberto Fernández disgustó a los cristinistas a causa del FMI. Lo basurearon; dicho en jerga popular. La titular del Senado lo dejó bien claro el viernes cuando apuntó que los trabajadores asalariados están bajo la línea de pobreza, toda una afrenta para un Gobierno que pertenece a un movimiento cuya columna vertebral es, por definición, precisamente, el sector trabajador.