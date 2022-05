Las cubiertas, nuevo motor de actividades ilegales

“La historia es simple. No hay cubiertas, y si hay stock no bajan de $ 70.000. En Bolivia las conseguís a la mitad y no tenés problemas en encontrarlas. Hay gente que se está dedicando a traer por encargo”, sintetizó el taxista Franco Herrera. “Cuando decidí cambiarlas pedí presupuesto. Necesitaba como mínimo $280.000, lo que es una locura. Después me contacté con un jujeño que me ofreció las cuatro por poco más de $ 150.000. No dudé y cerré el negocio”, destacó.