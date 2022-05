La política líquida fragmenta el sistema

El nuevo escenario está impulsado por Milei y la Vicepresidenta, que han decidido acelerar sus estrategias. La irrupción y el ascenso del libertario, de apariencia irresistible, significó nada menos que el quiebre del “bicoalicionismo”. Ya no hay dos fuerzas que pueden llegar, sino tres. La dinámica de Milei es a la vez imparable y confortable. Él impulsa la acción como un espectro amenazante del que todos hablan, más que a través de acciones políticas concretas. No tiene compromisos ni pasado, está cómodo actuando su rol acechante, mientras sus competidores se desesperan. La Vicepresidenta, que es la otra actora central del momento, posee, en cambio, claras urgencias. La primera, entendemos, es dilemática: o impone el punto de vista de su sector o acelera el alejamiento del gobierno para no cargar con las consecuencias de una gestión económica incompatible con su relato. A ella le cabe el “teorema de Baglini”, por eso habla como si estuviera afuera, algo que quedó claro en su larga conferencia en Chaco. Mientras reconfigura su estrategia pone al borde de la disolución el dispositivo de poder que construyó en 2019.