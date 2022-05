Ferraresi negó peleas y López Murphy dice que el Gobierno está fuera de rumbo

El ex ministro de Economía remarcó que el presidente Alberto Fernández tiene el problema de la lucha fratricida: tiene gente que va por él. “Las circunstancias de hoy son inmensamente favorables para la Argentina a comparación de lo que sucedía en 2001”, comparó el ex funcionario. Como contrapartida, manifestó: “a la oposición la veo mucho más unificada, con capacidad de ir en un programa de unidad a las elecciones”. Abogó para que Juntos por el Cambio debe asegurarse de tener reglas de juego que permitan operar una coalición estable, sin cometer los errores del Frente de Todos. El liberal señaló que se debe avanzar en “un programa ambicioso para cambiar a la Argentina, porque esto no se cura con cronoterapia, con dejar pasar”.