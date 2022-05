Cartas de lectores IV: ser fuerte

Vivimos en una sociedad donde la fortaleza se mide por la capacidad de no demostrar los sentimientos. A los niños desde pequeños se les inculca que los hombres no lloran, que los hombres no sufren y, si sufren y lloran, no lo hacen en público. Que nadie vea que son humanos, que nadie juzgue que son vulnerables o menos hombres si afloran los temores y las dudas. Temores y dudas que tiene cualquier ser humano. Llorar y demostrar dolor es cosa de mujeres. Se trata de los mensajes que proporciona una sociedad machista, que condena a vivir condicionado en sus demostraciones al género masculino. Por otro lado se escucha que las mujeres, a pesar de ser más débiles físicamente, son más fuertes a la hora de los sufrimientos, porque salen adelante, se reconstruyen y siguen. Además, entre ellas se entienden, se consuelan. ¿Y dónde radica esa fortaleza? En demostrar los sentimientos, si se debe llorar se llora, las lágrimas son el desahogo del alma. Si se necesita ayuda se la busca. Las mujeres viven más no porque sufren menos o se estresan menos, sino porque gestionan mejor las emociones. Ser fuerte es llorar y seguir luchando. Ser fuerte es decir sola no puedo, necesito ayuda y seguir avanzando. Ser fuerte es parar cuando la angustia sofoca y abrazar y besar a los que se ama. Para que esa angustia libere los pulmones y nos deje respirar de nuevo profundamente. Ser fuerte es perder la soberbia estéril de no necesitar de nadie para ser feliz y aceptar que la felicidad se disfruta mejor cuando es compartida. Ser fuerte es aceptar nuestras limitaciones, identificar nuestras debilidades, para poder trabajar en mejorar, sin dejar de luchar por nuestros sueños. Los realmente fuertes son aquellos que son capaces de mostrar como verdaderamente se sienten, que no temen decir necesito un abrazo, necesito que estés a mi lado un momento, hoy estoy cansada, necesito que estés conmigo. Pero en esa misma sinceridad radica la fuerza, porque no hay una fuerza superior a la del amor. Enseñemos a nuestros niños que los hombres fuertes son los que no se dan por vencidos ante las dificultades y no ocultan sus sentimientos.