La encuesta del Central elevó la inflación anual a más del 65%

El dólar “blue” operó ayer en baja en la City porteña y terminó en los mismos niveles que el solidario, algo que no sucedía desde mediados del mes pasado. El dólar informal cayó 50 centavos a $ 201, levemente por debajo del solidario, que subió en promedio hasta los $ 201,25. En tanto, los dólares financieros registraron su segunda suba consecutiva: el “contado con liqui” (CCL) subió 0,8% hasta los $ 208,16 y el MEO o Bolsa creció 1,5% y cerró en $ 208,49. Por su parte, el BCRA compró U$S 80 millones e hizo crecer el volumen a su favor a unos U$S 520 millones en la semana, contra los casi U$S 175 millones que sumó en abril.