Le hicieron una broma de mal gusto a un vendedor de manzanas caramelizadas

Es la historia de un hombre de Monterrey (México). Su potencial cliente le encargó 3.000 manzanas. Se entusiasmó con el pedido y de inmediato compró todos los insumos que necesitaba para cumplir con el encargo. Un llamado cambió su suerte. "Me regresaron la mitad, me dijeron que les suspendieron el pedido y a última hora no las querían. Me dijeron: 'A ver cómo haces para venderlas'. Yo les contesté: ¿qué hago con tantas manzanas?", contó el hombre que de la ilusión pasó al desplome.