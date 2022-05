Jaime Perczyk: “nosotros no queremos un único método de enseñanza”

- Nosotros no queremos un único método. Acá, hay varios métodos que conviven, que coexisten. Tenemos que tener claro que no existe un método de Estado, que hay muchos métodos y que todos tienen que garantizar el acceso a los conocimientos que tenemos que asegurarles a los chicos, y que lo que hay que hacer, es construir un método de cada maestro, de cada maestra, lo que hay que asegurar es que ese método funcione como un método, que tenga un hábito, que tenga los materiales, que cumpla los objetivos. Como vivimos en un país democrático, que tiene además 24 provincias y 60.000 escuelas, no existe el método único. Tenemos que trabajar para que en cada escuela haya un método, haya garantía de aprendizaje, haya responsabilidad sobre los aprendizajes de los chicos y las chicas. Y eso es lo que tenemos que asegurar y yo no diría que en los otros países, hay un solo método. Cuando reviso la literatura, los diseños curriculares de otros países, incluyendo los limítrofes, no descalifican ningún método, ponen el objetivo del aprendizaje por delante, la responsabilidad por el aprendizaje y cómo nos hacemos cargo de lo que los chicos aprenden.