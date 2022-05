Jorge Colina: “en algún momento habrá un cimbronazo por el lado cambiario”

-Sí, pero no tiene plafón porque el oficialismo está metido en una interna donde el ala dura le pone trabas al Gobierno y, en definitiva, no hacen nada. Hoy se lucha para saber si el ministro de Economía Martín Guzmán se queda y no le dejan hacer nada. Y entonces la inflación empeora porque el déficit fiscal sigue además del retraso cambiario. No hay ningún plan hacia adelante. Aquí se necesita ordenar al Estado para eso requiere romper los consensos equivocados para no tocar nada.