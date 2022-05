La grieta: “hay un contexto reticente al diálogo y afecto al monólogo”, advirtió la Iglesia

Luego, el Presidente de la Conferencia Episcopal Argentina hizo énfasis en los acontecimientos que se dan fuera de la Argentina: “Como telón de fondo en el plano internacional tenemos la realidad de la guerra y todas sus consecuencias humanitarias que pueden ir blindando nuestro corazón para sucesos tan tremendos como las muertes diarias de tantos, en especial la muerte de niños, la desesperación de los refugiados. Todo esto unido al rápido enriquecimiento económico de algunos que lucran con las guerras y la venta de armas -señaló-. Acercarse, expresarse, escucharse, mirarse, conocerse, tratar de comprenderse, buscar puntos de contacto, todo eso se resume en el verbo dialogar, para encontrarnos y ayudarnos mutuamente necesitamos dialogar. No hace falta decir para qué sirve el diálogo, me basta pensar que sería el mundo sin ese diálogo paciente de tantas personas generosas que han mantenido unidas a familias y a comunidades. El diálogo persistente y corajudo no es noticia como los desencuentros y los conflictos, pero ayuda discretamente al mundo a vivir mejor, muchos más de lo que podamos darnos cuenta”, remarcó.