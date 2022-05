Los inicios no son lo mismo que los principios

La lógica del historiador británico no pretende desautorizar los calendarios, tan intransigentes en su decisión de que todo comience el 1 de enero y concluya el 31 de diciembre, sino que propone pensar procesos. Más aún, hay quienes debaten, con esos parámetros, si el siglo XXI no comenzó con los atentados terroristas contra los Estados Unidos perpetrados en 2001, porque se prefiguró otro mundo a partir de entonces. Y, desde hace dos años no son pocos los que proclaman que el tercer milenio se inició con la Covid-19, por la trascendencia de la pandemia en todos los órdenes de la vida.