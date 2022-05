"Números de Oro": el $ 1.050.000 fue un “regalo” de cumpleaños

El miércoles se enteró de que había ganado el pozo de los Números de Oro. “Yo estaba en el negocio, y por alguna razón, en cuanto me trajeron el diario me puse a revisar toda la grilla. Por lo general lo hago a la tarde, pero ayer (por el miércoles) tenía como un apuro. Y cuando vi que había completado la tarjeta, no sabía para dónde correr... Después me puse en contacto con mis hijos y ellos me ayudaron a hacer los trámites con el diario”, cuenta.