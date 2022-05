Robert De Niro y Luis Brandoni se pelearon en medio de la filmación

Lussich dio a entender que Brandoni no está nada conforme con las actitudes que la superestrella viene teniendo: “El actor está emputecido con los fans, llega tarde a las grabaciones y Brandoni se enojó. Dijo que no graba más a la mañana porque llega a las seis y De Niro no llega, manda a su doble”, ironizó el conductor del ciclo de El Trece. “Está una guerra declarada, pero hay una fiebre con la llegada de Robert porque todos están hablando de él. Vino con su pareja, está aquí, enojado con la gente porque no quiere que se le acerquen, así que parece que Luis Brandoni se hinchó los huevos”, cerró Lussich.