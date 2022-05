Pedro Aznar: “mi actitud es la de juego y experimentación constante”

- Seguramente. Si tuviera que adivinar cuáles pueden haber sido, diría que -citando la respuesta anterior- un respeto cada vez mayor por el silencio y una libertad ampliada para el pronunciamiento fuerte. Cuando me siento desesperar, o noto que las circunstancias me están empujando al desasosiego, algo en mí me recuerda que no debo tomarme las cosas con un sentido tan fatalista. Todo cambia todo el tiempo, y lo que hoy pueda resultar terrible, mañana puede convertirse en motivo de broma o recordarse con ternura. No hay tormentas eternas. Toda crisis se resuelve de una manera u otra. Y la actitud que debe prevalecer, en uno, es la de juego, experimentación constante y aceptación de cada desafío.