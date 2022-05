El enojo de Robert De Niro con una fan argentina: "Sos muy grosera"

El escenario del desencuentro fue el restaurant Elena, del Four Seasons Hotel de Buenos Aires, alojamiento en el que De Niro descansa junto a su mujer y su hija. En el video se ve como la fan lo aborda con el celular prendido. “Robert, ¿can a picture with you, please?” (sic), chapuceó en inglés ella (”Rober, por favor, ¿puede ser una foto?”) y la respuesta del actor fue rotunda: “No, no, no”, dijo, agitando la mano. De fondo se escuchó la voz de la mujer de De Niro, acoplándose a la negativa: “No, you’re so rude. We’re here with the family...” (”Sos muy grosera, estamos en familia...”).