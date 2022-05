Tras la pandemia, ¿adiós a la ronda de mates?

José María Villalobo y sus amigos tuvieron que comprarse equipos individuales de mate para no perder el hábito de reunirse cada fin de semana y disfrutar de ese momento. El problema fue para los integrantes del grupo que no estaban acostumbrados a cebar, cuenta. No daban en la tecla con la temperatura del agua ni con la cantidad de yerba. Al final, siempre conseguían que alguien les termine preparando la infusión.