Gripe y covid: “No hay problema con colocarse las dos vacunas”

“Incluso el personal de salud se pone así, ambas dosis casi en simultáneo. De hecho yo me las puse con pocos días de diferencia y no me pasó nada”, indicó en una conversación telefónica con LA GACETA. Y, si bien entiende que su realidad no necesariamente es igual a la del resto de los tucumanos, insistió en que “no hay ningún inconveniente” a la hora de “combinar las vacunas”.