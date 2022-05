Silvina Luna explicó porqué tiene una "nueva cara" y respondió a las críticas

Cansada de las críticas y de que la maltrataran, la modelo contó que su transformación fue provocada por los corticoides que le suministraron tras las cirugías a las que se sometió en el pasado. “A mí me deben matar por mi cara, porque siempre me dicen lo mismo, que estoy ‘cachetona’. Y que piensan que me puse botox y que estoy toda hinchada por eso. El remedio me cambió la fisionomía de la cara”, sostuvo en El Hotel de los famosos.