Video: la emotiva campaña solidaria de un nene por su amigo con problemas en la vista

En ese contexto, Joaquín dijo que los lentes tienen un valor de $20.000 ya que son especiales. “Yo decidí que voy a poner de mis ahorros personales, que son $4.000, pero necesito de ustedes para ayudarme a completar lo que falta”, expresó el pequeño. “Entre todos seguro que lo logramos”, comenta el niño al finalizar el video. La publicación rápidamente se hizo viral y en pocas horas alcanzó más de mil retweets.

“Estoy muy agradecida con todo. Él tiene problemas de la vista desde los cuatro años y hace dos que no le hacíamos lentes nuevos”, contó su mamá, Beatriz. Después, confesó que el gesto le provocó mucha emoción: “Que un niño de nueve años tomara una decisión así, me sorprendió mucho. Cada vez que veía el video en algún canal me largaba a llorar”.