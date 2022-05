Un pasito más para cerrar la brecha

La empresa también habló al respecto y justificó la diferencia salarial en que los trabajadores no tenían la misma capacitación profesional ni realizaban las mismas funciones. “Sin embargo, la jueza notó indicios de discriminación, no solo en que no se actualizara el salario de la mujer desde su ingreso, sino en el hecho de que la trabajadora dejó de percibir una gratificación que venía cobrando el mismo año en que pidió la reducción de jornada. Con este y otros argumentos, declara la discriminación salarial por razón de sexo”, indicó el diario La Voz de Galicia.