La Quebrada de Lules se recuperó sin fuego ni ruido

Desde el punto de vista geográfico, la zona es un corredor natural privilegiado. “En el centro corre el río Lules, que nace en el Potrero de las Tablas. A la izquierda está el Morro de Yerba Huasi y a la derecha la Sierra de San Javier”, describe González. A comienzos del siglo XX, ese caudal fue aprovechado para construir una de las primeras centrales hidroeléctricas del país. Un aluvión la destruyó antes de 1970, pero aún quedan restos, un túnel de tres kilómetros y medio -hoy atractivo de turismo aventura- y una memoria industrial que también se busca integrar al circuito de manera sostenible.