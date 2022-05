Situación de comedores: “Su merienda es el almuerzo que no tuvieron o la cena que no tendrán”

Además, manifiesta que se encuentran en una situación complicada porque no tienen otro lugar para trasladar el comedor y con la Municipalidad no logran llegar a un acuerdo. “Hicimos muchas presentaciones, no podemos permitir que este espacio que se inauguró con fines sociales sea ocupado por oficinas y dejemos a tantas familias sin su sustento diario de alimentos”, compartió la dirigente.