Qué dijo Berni sobre los agentes bonaerenses que cobraron coimas por Mercado Pago

"El tema de las coimas no es un mecanismo de corrupción exclusivo de la Policía. Saquémonos la careta, es un mecanismo siniestro, corrupto, cruel, que atenta contra la misma productividad de la Argentina y no solamente se da en la policía. Se da en aquellos lugares donde la decisión de una persona depende de un control, la agilización de un tramite, o despachar o ingresar algo en Argentina. No nos hagamos lo distraídos", concluyó Berni.