Interna en JxC: "Hay que dejar de mirarse el ombligo y convocar a toda la dirigencia"

En particular, el radical afirmó que "no suma que nuestros principales referentes hagan juicio de valor", con referencia a los cruces de declaraciones entre Roberto Sánchez y Germán Alfaro. "Tenemos que ser responsables y hacernos cargos de que un 40% de los tucumanos votó (en 2021) por una alternativa política, distinta a los que gobiernan esta provincia. La pregunta que debemos hacernos es, ¿estamos igual, mejor o peor tras ese 40%? Creo que no hemos avanzado”, expresó en una entrevista con el noticiero “BUEN DÍA”.