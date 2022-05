Elvira Orphée, Alejandra Pizarnik y la vida fulgurante

En la entrevista mencionada de Leopoldo Brizuela, admirador y generoso promotor de la obra de Orphée, ella revela que continuó leyendo la poesía de su amiga, muerta décadas antes. Y hace notar la proximidad entre un poema de Árbol de Diana y un pasaje de Aire tan dulce. “Vida, mi vida, déjate caer, déjate doler, mi vida, déjate enlazar de fuego, de silencio ingenuo, de piedras verdes en la casa de la noche, déjate caer y doler, mi vida”, dice el texto de Pizarnik. Y “Querida”, uno de los capítulos de Aire tan dulce, finaliza así: “Sé mi querida, sé la que me quiere, mamita Muerte. Vendrás, habrá acabado de llover. Sabrás que te estaba esperando por este inmenso desapego que me notarás. Y después será el amor”. Orphée confiesa que no puede “dejar de pensar en eso. Alejandra hablando a la vida; yo, a la muerte. Pensar que ella se ha muerto hace tanto y yo estoy aquí. Sin el menor desapego”.