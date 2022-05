Saramago cumple cien años

Lo conocí en uno de esos viajes, en 2003, en un almuerzo al que asistí junto a un puñado de periodistas argentinos y extranjeros. Su libro más reciente era El hombre duplicado y estaba escribiendo Ensayo sobre la lucidez, novelas que junto con Todos los nombres y La caverna conformarían una tetralogía alimentada por su escepticismo respecto del hombre contemporáneo y el capitalismo. En la charla que tuvimos todo giró en torno a las ideas subyacentes en los libros de esos años. “El poder no está donde creemos que está, el sistema en el que vivimos no es lo que creemos que es”, nos decía. “El régimen en que vivimos no es democrático. Los poderes económicos son los que determinan todo. Por encima del presidente de los Estados Unidos (por entonces George W. Bush) están las multinacionales. El ciudadano reemplaza un gobierno por otro pero no reemplaza el poder económico, no elige a las autoridades de las corporaciones, a los que deciden el destino del mundo”, agregaba.