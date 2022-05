Cartas de lectores II: realidad actual

La sociedad argentina está hoy con enorme hartazgo ante la ineptitud, corrupción y desinterés de los que nos gobiernan por solucionar los problemas de los argentinos, principalmente de los que más sufren. El país no se pondrá de pie, ni habrá empleo, ni salud, ni educación, ni desarrollo industrial, ni atención a la vejez, si carece de moneda. Sin moneda, no hay inversión, no hay crédito, sólo hay inflación, tasas exorbitantes, especulación, fuga de capitales. Sin moneda hay pobreza. Hay piquetes, bombos y carpas en la 9 de Julio. Sin moneda, todo es disputa y frustración. Nuestros billetes son de inmediata obsolescencia porque no reúnen las condiciones morales. Los políticos hablan de inflación, y los dirigentes sociales de pobreza, pero nadie propone en el gobierno atacarla de raíz eliminando sus causas. La situación del país es tan grave, con 80 años de inflación y varios default en su haber, que revertir esta historia requiere un mensaje convencido y convincente, sin el cual ningún programa será cumplible. En Argentina siempre se opta por la alternativa extractora del impuesto al que trabaja y produce. Se consume así capital, en lugar de aumentar la productividad del esfuerzo cotidiano. Hace mucho tiempo fueron los lingotes de oro del Banco Central, luego los depósitos bancarios, las AFJP, las retenciones a la soja, las decenas de nuevos impuestos, ahora el impuesto a la ganancia inesperada, para que todas estas extracciones se hagan cargo del empleo público, de ñoquis, planes sociales, y hasta las PYME que conforman los asesores del Senado, de Diputados y las Legislaturas provinciales, siendo la de Tucumán la primera en el ranking. A esto sumado la corrupción en todos los niveles gubernamentales. Se agrega la hipocresía de los políticos que nos gobiernan, donde el pensamiento único es del que todo lo sabe. Nos impusieron la idea de que todo es igual, lo verdadero y lo falso, las víctimas son menos importantes que el delincuente, el maestro puede adoctrinar en la clase, y quieren terminar con la escuela de excelencia. Una hipocresía que permite indemnizaciones millonarias a artistas que tuvieron que exiliarse, o la jubilación de la vicepresidenta. Son los mismos que dicen defender los servicios públicos, pero nunca se subieron a un colectivo, ni conocen un hospital porque se operan en el Otamendi. Les encanta hablar del conurbano pero viven en countries con vigilancia y comodidades. Compran campos con dinero mal habido a la vista de todos de la manera más cínica. Drogarse no está mal, siempre que sea un poquito nomás, llego a pensar que hasta odian a la familia como a la República. En la Argentina se ha renunciado al mérito y al esfuerzo. Pero la historia ya los juzgó, nunca más van a poder salir caminando solos por la calle. El único camino es volver a la educación de calidad, a los valores del respeto, de la cultura, de las obligaciones, y generar políticas sustentables, basadas en instituciones sanas que funcionen, y en el desarrollo del capital humano que garantice mayores oportunidades para todos. Políticas para crecer, y así asegurar bienestar a todos los ciudadanos.