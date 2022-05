Quién es Perro Primo, el fundador de la "Cumbia 420" y su exótica vida

Dijo que pasó muchas necesidades de chico. "Todas las que te puedas imaginar. Ya sea de no tener una pieza donde dormir bien y dormir en un comedor, que no te abra la puerta tu vieja e ir a dormir a lo de un amigo, de no tener cigarros ni qué comer. Todo. Todavía no me compré la casa propia pero ya va llegar", dijo.