Video: un futbolista trató de golpear a una árbitra durante el partido

“Yo no agredí. Mi movimiento con el brazo fue para mostrarle lo que había hecho con el jugador para salir de él y no darle un codazo. No quería atacarla ni a ella ni al jugador de Retro. Ir tras ella, el movimiento que hubo fue de emoción y revuelta por la expulsión. Yo cuestionaría a cualquier árbitro”, dijo Jean Carlos.