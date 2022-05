Un psicólogo y su paciente amante, asesinados en el consultorio

“Solo sé que una persona que es allegada a la pareja de la víctima me dijo: ‘Me mandé una cagada y me tengo que ir del país’. Esta persona se llama Mauricio Suárez. Yo no puedo decir de manera fehaciente que es o no el culpable, pero hablando con los que viven con él, hablamos de venir a declarar”, fueron las palabras de Coronel. Los investigadores cuestionaron la demora en contarlo, ya que podrían haber atrapado al sospechoso antes de que se escapara.