La “ley del ex”, un cachetazo que sufren por igual Atlético y San Martín

Le sigue Claudio Mosca. Formó parte de aquel equipo que logró los 44 puntos al mando de la dupla Favio Orsi- Sergio Gómez. Enfrentó a San Martín, por los cuartos de final del Reducido, con la camiseta de Ferro. Anotó de tiro libre sobre el final del encuentro, para sellar el 3 a 1. Al igual que González, no lo gritó. “Fue muy emotivo, más por la instancia que se jugaba, y además porque le tengo mucho cariño y respeto al club”, dijo Mosca, en diálogo con LG Deportiva. “No sé por qué se dará lo de la ley del ex. En mi caso, yo sólo trataba de hacer lo mejor para el equipo que me tocaba defender”, añadió el mediocampista.