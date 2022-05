Un seminario en Tafí del Valle

“Distinguirse o extinguirse” es el desafío que plantea el Ciclo de Seminarios Líderes en la Era del Conocimiento, organizado por la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE), que tendrá como conferencista al director del Instituto Cinman, Israel Cinman. El encuentro se concretará el 6 y el 7 de mayo en el Hotel La Guadalupe de Tafí del Valle. No es un curso, sino un seminario entrenamiento de cocreación de habilidades vinculadas a la sabidría en la gestión. El entrenador invitado se referirá al “milagro económico israelí (star up nation) y compartirá las experiencias del ecosistema israelí de alto rendimiento en innovación disruptiva. Isra entrenó a cientos de dirigentes de las más variadas organizaciones como Chrysler, Philips, Cannon, Shaklee, Coca Cola, Holcim-Suiza, etc; a operadores de todas las redes multinivel; a deportistas de alto rendimiento; a funcionarios gubernamentales, sindicales y sanitarios. Israel Cinman, prepara a profesionales y magistrados en estrategias comunicativas para la negociación estratégica en el Centro Judicial de Mediación del Tribunal Superior de Justicia. Los 10 empresarios más sobresalientes de los últimos años han participado de sus programas. Ha sido elegido para la Conferencia Magistral “Cambiemos el Mundo” de Junior Achievement para 700 jóvenes emprendedores de toda Latinoamérica. Además, diseñó e implementó programas para grupos humanos específicos en raza, cultura, relación y desafíos paradigmáticos. Su estilo de entrenamiento marca la diferencia competitiva, ya que Israel reta a su audiencia a ir más allá de los paradigmas existentes logrando que cada participante se dé cuenta de sus posibilidades. Ha creado el método S.I.C. ® (Sistema Integrativo Comunicacional) por el cual han transitado más de 70.000 personas, quienes pudieron adquirir poderosas herramientas para el cambio hacia el liderazgo que le otorga la posibilidad de estar dentro de los principales mentores de Liderazgo Inspirador y el más joven del mundo con la experiencia vivencial que posee. Los interesados pueden contactarse a través de la página de la entidad organizadora www.acdetucuman.org o escribir al correo electrónico [email protected] También pueden contactarse al teléfono 3816335736.